الاتحاد التونسي يقاطع الجمعية العمومية للكاف.. تعرّف على السبب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه قرر مقاطعة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة احتجاجًا -كما يبدو- على حرمان منتخب بلاده من ركلة جزاء في مباراته أمام السنغال بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا بمصر.

وذكر الاتحاد التونسي للعبة في بيان نشره بصفحته على فيسبوك ”لن يحضر أي ممثل عن الجامعة (الاتحاد) التونسية (الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي). تم إعلام الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي بذلك“.

ولم يكشف الاتحاد التونسي عن أسباب قراره لكن الأمر يبدو بسبب غضبه من تراجع حكم لقاء السنغال عن احتساب ركلة جزاء بالدور قبل نهائي لكأس الأمم يوم الأحد الماضي.

وتراجع الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما عن قراره باحتساب ركلة جزاء لتونس في الدقيقة 115 بعد ارتطام الكرة في يد إدريسا جانا جاي داخل المنطقة إثر ضربة رأس من زميله القائد شيخو كوياتي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، وكانت النتيجة وقتها هي تقدم السنغال 1-صفر.

وتأهلت السنغال لمواجهة الجزائر في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، بينما ستلعب تونس أمام منافستها نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث غدًا الأربعاء.