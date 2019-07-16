رياض محرز: نعمل على الفوز بكأس الأمم الأفريقية وإسعاد الشعب الجزائري

قال نجم المنتخب الجزائري، رياض محرز، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وقال محرز، في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية: ”رغبة أعضاء الفريق بالكامل هي إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب“.

وأضاف اللاعب الجزائري: ”دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة، بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب“.

ووجه محرز الشكر إلى الدولة المصرية قائلًا: ”أشكر مصر على حسن التنظيم.. الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى“.

وأوضح لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: ”غوارديولا مدرب رائع، هو مدرب على أعلى مستوى، يهتم دائمًا بكل التفاصيل، وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرًا معه“.

واختتم نجم سيتي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع ”السماوي“، والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.