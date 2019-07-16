الجزائر تستعد لسفر خمسة آلاف متفرج لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الجزائر تمهيد الطريق لسفر حوالي خمسة آلاف مشجع إلى القاهرة لدعم المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وبلغت الجزائر نهائي كأس الأمم لأول مرة منذ 1990 حيث ستواجه السنغال في المباراة النهائية في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيتم تخصيص 28 طائرة لسفر آلاف المشجعين إلى القاهرة وستبدأ الرحلات من ليلة الخميس.

وأضاف البيان أنه تم تكليف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باتخاذ كل التدابير لتوفير العدد الكافي من التذاكر لحضور المشجعين في نهائي كأس الأمم.

وتحلم الجزائر، التي ستظهر في النهائي للمرة الثالثة، بإحراز اللقب القاري للمرة الثانية وتكرار فوزها على السنغال بعد التفوق 1-صفر في الدور الأول.