أول تعليق من هيرفي رينارد بعد اجتماعه بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

أدلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، بأول تصريحاته، عقب تقارير تحدثت عن استقالته من تدريب أسود الأطلس، ليعقد بعدها جلسة مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال رينارد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بناءً على طلبي، التقيت فوزي لقجع لتقييم المنافسة التي انتهت في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019“.

وأضاف رينارد: ”تحدثنا أيضًا عن المستقبل وشاركته وجهات نظري، واتفقنا على عدم الإدلاء بأي تصريحات عامة“.

وذكرت صحيفة المنتخب أن رينارد، البالغ من العمر 50 عامًا، قدّم استقالته من تدريب المنتخب المغربي، رغم أن عقده يستمر مع الفريق حتى 2022، لكن الاتحاد المغربي نفى ذلك في بيان رسمي.

وتولى رينارد تدريب منتخب المغرب في فبراير 2016، وقاده للمشاركة في كأس العالم 2018، بعد غياب 20 عامًا، لكن منتخب أسود الأطلس ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16 أمام غينيا.

At my request I met Mr Lekjaa president of the FRMF.

We have taken stock of the competition that has just ended for us.

We also talked about the future, I gave him my opinion.

We have agreed not to make any public statement.

Hervé Renard

