الاتحاد المغربي ينفي استقالة هيرفي رينارد من تدريب أسود الأطلس

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، التقارير التي تحدثت عن استقالة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب الأول.

وأوضحت شبكة ”beINSPORTS“ في تغريدة على حسابها في موقع ”تويتر“: ”الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي استقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب المغربي“.

وذكرت تقارير صحفية مغربية في وقت سابق، أن هيرفي رينارد أعلن استقالته من تدريب منتخب المغرب، بعد خروج الفريق من كأس الأمم الأفريقية، وفقًا لما ذكرته القناة المغربية.

وذكرت صحيفة ”المنتخب“ أن رينارد قدّم استقالته من تدريب المنتخب المغربي، ليضع بذلك حدًا لمسيرته مع ”أسود الأطلس“، رغم أن عقده كان يستمر مع الفريق حتى 2022.

وارتبط رينارد بقيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما ودع أسود الأطلسي منافسات كأس الأمم الأفريقية في دور الـ 16، وفقًا لما ذكرته سابقًا تقارير صحفية سعودية.

Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/iM35OS5KF5

— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 15, 2019