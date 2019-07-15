الاتحاد المغربي ينفي استقالة هيرفي رينارد من تدريب أسود الأطلس

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، التقارير التي تحدثت عن استقالة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب الأول.

وأوضحت شبكة ”beINSPORTS“ في تغريدة على حسابها في موقع ”تويتر“: ”الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي استقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب المغربي“.

وذكرت تقارير صحفية مغربية في وقت سابق، أن هيرفي رينارد أعلن استقالته من تدريب منتخب المغرب، بعد خروج الفريق من كأس الأمم الأفريقية، وفقًا لما ذكرته القناة المغربية.

وذكرت صحيفة ”المنتخب“ أن رينارد قدّم استقالته من تدريب المنتخب المغربي، ليضع بذلك حدًا لمسيرته مع ”أسود الأطلس“، رغم أن عقده كان يستمر مع الفريق حتى 2022.

وارتبط رينارد بقيادة منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما ودع أسود الأطلسي منافسات كأس الأمم الأفريقية في دور الـ 16، وفقًا لما ذكرته سابقًا تقارير صحفية سعودية.

الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي استقالة الفرنسي إيرفي رونار من تدريب المنتخب المغربي — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 15, 2019

Breaking news. Hervé Renard resigns as head coach of the Moroccan national team@Herve_Renard_HR @FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/iM35OS5KF5 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 15, 2019

وفجّر منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل؛ بعدما نجح في حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب المغرب.

وكان منتخب بنين ودع منافسات البطولة بعد خسارته أمام السنغال صفر/ 1 يوم الأربعاء الماضي، في دور الثمانية من البطولة.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن المدرب الفرنسي دخل اهتمام الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل، بعد تضاؤل فرص المدربين المرشحين من قبل مجلس إدارة اتحاد القدم السابق، منذ انتهاء عقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، نهاية يناير الماضي، وتحديدًا بعد نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رينارد كان يتقاضى 250 ألف ريال راتبًا شهريًا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وسبق أن تلقى عروضًا من مصر والجزائر والصين، إلا أنه فضل الاستمرار مع المنتخب المغربي.