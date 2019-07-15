المحكمة الرياضية تكشف موعد إعلان قرارها بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

كشفت المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ على أنها ستنظر في أزمة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي نهاية الشهر الجاري.

وقالت المحكمة الرياضية إن الوداد تقدم بطعن ضد قرار اللجنة التنفيذية يوم 14 يونيو وطلب إلغاء القرار واعتباره فائزًا بالبطولة.

كما تقدم الترجي بطعنه هو الآخر على القرار يوم 17 يونيو وطلبه عدم الاعتداد بقرار اللجنة التنفيذية واعتباره فائزًا باللقب.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية، في بيان، يوم الاثنين، أنها حددت يوم 31 يوليو الحالي موعدًا لقرارها النهائي بعد أن أعلن كلا الفريقين أحقيته في الحصول على اللقب.

وألغيت المباراة التي جمعت بين الوداد المغربي والترجي التونسي بسبب نزاع أثاره عدم تمكن الحكم من استخدام تقنية الفيديو الـ“VAR“.

وانسحب لاعبو الوداد من المباراة بعد إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل، الذي لم يكن صحيحًا.

ولم تكن هناك إمكانية للجوء لتقنية الفار، لكن الفريقين لم يبلغا بذلك قبل المباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ أمر بإعادة مباراة الإياب في بلد محايد خلال يوليو.

وقال الكاف إنه سجل مطالبات من كلا الناديين لإعلانهما فائزين.

يُذكر أنّ تقارير صحفية، كشفت مؤخرًا، أنّ الكاف سيتجه لإقامة المباراة في أرض مُحايدة، وتحديدًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.