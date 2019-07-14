رياض محرز للجماهير الجزائرية: احتفلوا بمنطقية وكفى تخريبًا

قال رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، إن مباراة نيجيريا كانت معقدة نوعًا ما، ولم يكن سهلًا خلق ثغرة في دفاعات النسور الخضراء، لافتًا إلى أنه بخلاف ركلة الجزاء التي احتسبت للنيجيريين لم يكن لديهم أي فرصة محققة.

وأضاف محرز خلال حديثه لوسائل الإعلام، أنه عندما جاءت الضربة الحرة للجزائر في نهاية المباراة، قرر تحمل مسؤوليتها حتى وفقه الله في إحرازها وضمان التأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشار إلى أن عددًا من اللاعبين طالبوه بتسديد الركلة الحرة، لكنه قرر في نهاية الأمر التصدي لها، موجهًا رسالة للجماهير الجزائرية التي تصاب بالجنون في مثل هذه الظروف، قائلًا: ”شكرًا للشعب الجزائري في كل أنحاء العالم، ولكن أرجوكم احتفلوا باحترام، نحن بلد استثنائي، دعونا لا نفسد هذه الاحتفالات ببعض الأشخاص الذين قد يخربون خلال فرحهم أو يقومون باحتفالات غير منطقية.. احتفلوا بمنطقية وسنأتي لكم بالكأس“.

وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا مثيرًا على نظيره النيجيري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.