رياض محرز يصعق نيجيريا بهدف قاتل ويقود الجزائر لنهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم عروضه الرائعة وتوّج مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية إثر فوزه الثمين 2-1 على نظيره النيجيري اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حالياً في مصر.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بهدف من نيران صديقة حيث حاول وليام إيكونج إبعاد التمريرة العرضية التي لعبها رياض محرز قبل أن تصل الكرة لبغداد بونجاح لكنه حولها إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل أوديون إيجالو هدف التعادل لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن رياض محرز سجل هدف الفوز والتأهل للنهائي من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي المنتخب الجزائري (الخضر) في المباراة النهائية للبطولة الجمعة المقبل مع نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي 1-0 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في وقت سابق اليوم

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ويلتقي المنتخب النيجيري (النسور) نظيره التونسي الأربعاء المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر0-3 أمام أصحاب الأرض كما فاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1-0 وذلك في نهائي نسخة 1990 بالجزائر ليكون اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

هدف ⚽️ نيران صديقة تمنح الجزائر الأسبقية بعد مجهود فردي رائع من رياض محرز! ???????? 0 – 1 ???????? #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/i6oBEEk8aH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019