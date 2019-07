رياض محرز يصعق نيجيريا بهدف قاتل ويقود الجزائر لنهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

View this post on Instagram

#رياض_محرز يصعق #نيجيريا بهدف قاتل ويقود #الجزائر لنهائي #كأس_الأمم_الأفريقية، بعد فوز ثمين 2-1 على نظيره النيجيري على ستاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليًا في مصر. . #إرم_نيوز #AFCON2019 #CAN2019 #كأس_الأمم_الإفريقية #كأس_أمم_إفريقيا_2019 #مصر #رياضة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #TotalAFCON2019 #كأس_الأمم_الإفريقية_2019 #الجزايز_نيجيريا #نيجيريا #الجزائر #فخر_العرب #ALGNIG #Mahrez #Algeria #alger #algerie #حفيظ_دراجي ‎