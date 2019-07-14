مباراة الجزائر ضد نيجيريا.. تعرف إلى التشكيلة الرسمية للفريقين

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن تشكيلة محاربي الصحراء لمواجهة نيجيريا، في مباراة الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة.

وجاءت تشكيلة محاربي الصحراء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سيباني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، يوسف بلايلي، رياض محرز

خط الهجوم: بغداد بونجاح

على الجانب الآخر أعلن جيرونت روهور المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيلة النسور لمواجهة الجزائر، وجاءت تشكيلة نيجيريا كالاتي:

حراسة المرمى: دانيل أكايبي

خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم

خط الوسط: ويلفريد نيديدي، إيتيبو

خط الهجوم: أليكس أيوبي، أحمد موسى، أودين إيغالو، صامويل شيكويزي