مباراة السنغال ضد تونس.. إضاعة ركلتي جزاء لكل منتخب (فيديو)

شهدت مباراة السنغال ضد تونس لحظات درامية بعدما أضاع كل منتخب ركلة جزاء لم تفصل بينهما دقائق كثيرة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وحصل منتخب تونس على ركلة جزاء سددها فرجاني ساسي، في الدقيقة 75، لكن حارس السنغال، ألفريد غوميز، لم يجد صعوبة في التصدي لها.

وحصل منتخب السنغال على ركلة جزاء كذلك، وسددها هنري سايفت، على يسار معز حسن ألي صدها في الدقيقة 81 وسط فرحة لاعبي تونس.

ومرت 82 دقيقة دون أن يسجل أي منتخب أي هدف، في نصف النهائي، رغم الفرص السانحة للاعبي المنتخبين.

ويلتقي الفائز من مباراة تونس والسنغال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة منتخب الجزائر مع نيجيريا التي تلعب في وقت لاحق، اليوم الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

[ Video ]

كاس امم افريقيا | تونس 0 × 0 السنغال | فرجاني ساسي يضيع ركلة جزاء !!!!!!! HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/PQ2wwlXMF0 — فهد يشجع تونس و الجزائر (@ZSQ40) July 14, 2019