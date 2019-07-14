هدف مباراة السنغال ضد تونس.. أسود تيرانغا يتقدمون بالنيران العكسية (فيديو)

سجل ديلان برون هدفًا عكسيًا في المباراة التي جمعت منتخب بلاده تونس مع السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وجاء هدف ديلان برون في الدقيقة 101، بضربة رأس، بعد فشل التنظيم بين الدفاع والحارس معز حسن.

كاس امم افريقيا | تونس 1 × 0 السنغال | هدف اول السنغال خطا قاااتل من معز لحسن HD “ مدافع تونس في مرماه ” Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WAunB1JqLR — فهد يشجع تونس و الجزائر (@ZSQ40) July 14, 2019

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.

وصعد المنتخب التونسي إلى ثُمن النهائي بعدما حصد 3 تعادلات في دور المجموعات، حيث لم يحقق أي فوز ولم يخسر كذلك.

ثم تجاوز غانا بركلات الترجيح في ثُمن النهائي، ثم مدغشقر 3/0 في ربع النهائي.