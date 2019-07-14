الجمهور المصري يشجع مَن في كأس أمم أفريقيا.. الجزائر أم تونس؟

اقتربت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من لحظة حسم صاحب اللقب، إذ تقام اليوم مبارتا نصف النهائي، بين الجزائر ونيجيريا، وتونس أمام السنغال.

وتوجهت إرم نيوز بسؤال للجمهور المصري عن المنتخب الذي سيقومون بتشجيعه، حال تأهل تونس والجزائر للمباراة النهائية المقرر لها يوم الـ 19 من يوليو الجاري.

اتفق أغلب الجمهور على تشجيع منتخب الجزائر، مؤكدين قوته فنيًّا وبدنيًّا، وأنه يستحق التتويج باللقب بعد تقديم لاعبيه أداءً طيبًا من بداية البطولة الأفريقية.

فيما تعاطف عدد قليل، مع منتخب نسور قرطاج، وبرروا تشجيعهم له، بسبب تواجد اللاعب فرجاني ساسي، بين صفوفه، إذ لهم سابق معرفة به، كونه لاعبًا في نادي الزمالك المصري.

يذكر أن الجزائر تأهلت إلى قبل نهائي أمم أفريقيا، بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح، بينما فازت تونس على مدغشقر في لقاء دور الثمانية، بثلاثية نظيفة.