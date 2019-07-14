توقعات الشارع المصري عن المنتخبين المتأهلين لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن تتويج بطل كأس أمم أفريقيا 2019، في البطولة التي تقام على أرض مصر.

ومع الوصول للمربع الذهبي بتأهل منتخبات الجزائر والسنغال وتونس ونيجيريا، بدأت التوقعات تفرض نفسها بشأن المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية يوم الـ 19 من يوليو الجاري على استاد القاهرة.

ورصدت ”إرم نيوز“ توقعات الشارع المصري، للمنتخبين الأقرب للتأهل إلى المباراة النهائية، في ظل تقارب مستوى الفرق الأربع فنيًا وبدنيًّا.

واتفق كثيرون على أن منتخب الجزائر هو الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية، إذ يلعب اليوم الأحد أمام نيجيريا في لقاء قبل النهائي.

وبرر أصحاب هذا التوقع، رأيهم بأن الجزائر أكثر المنتخبات ثباتًا في المستوى، منذ بداية دور المجموعات وحتى دور الثمانية، ويستحق التأهل للنهائي.

فيما اختلف البعض بشأن الطرف الثاني للمباراة النهائية، بين تونس والسنغال اللذين سيلتقيان اليوم أيضًا، فأكد فريق أن أسود التيرانجا هم الأقرب للتأهل بسبب تواجد عناصر مميزة في صفوفهم.

بينما أعرب آخرون عن أمنياتهم بتأهل تونس للمباراة النهائية، كونه منتخبًا عربيًّا، في الوقت الذي أكد فيه آخرون قوة نسور قرطاج وقدرتهم على تخطي عقبة السنغال اليوم.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، شهدت العديد من المفاجآت، أولاها إقصاء منتخب مصر من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا، بجانب تأهل مدغشقر إلى دور الثمانية في أول مشاركة لها بالمسابقة.