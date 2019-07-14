موعد مباراة تونس ضد السنغال اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب تونس بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وصعد منتخب تونس لدور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق 3 تعادلات أمام أنغولا ومالي وموريتانيا، ثم فاز على غانا في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح وعلى مدغشقر بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي.

بينما حجز منتخب السنغال مقعده في دور الـ16، بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف منتخب الجزائر، برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخبي كينيا وتنزانيا وخسر أمام الجزائر، كما نجح في الفوز على أوغندا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16، ثم في دور ربع النهائي فاز على المنتخب البنيني بهدف دون رد.

ويرغب منتخب السنغال في استمرار الأداء القوي له في البطولة أمام تونس في نصف النهائي، للعبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نهائي عام 2002 الذي خسره أمام الكاميرون بضربات الترجيح.

وتتفوق السنغال على تونس في المواجهات المباشرة، حيث التقيا من قبل في 11 مباراة فازت السنغال بـ4، وتفوقت تونس في 3، والتعادل 4 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة السنغال ضد تونس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”تايم سبورتس“ على التلفزيون المصري الأرضي، وفضائيًا عبر beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق عصام الشوالي.