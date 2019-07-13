آلان جيريس: الجاهزية البدنية ستكون مؤثرة في مباراة تونس ضد السنغال

يرى الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب تونس أن الجاهزية البدنية ستلعب دورًا مؤثرًا في مواجهة السنغال، غدًا الأحد، في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في القاهرة.

وتأهلت تونس للمربع الذهبي لأول مرة منذ تتويجها باللقب على أرضها في 2004 بعدما فازت 3-صفر على مدغشقر يوم الخميس الماضي.

وقال جيريس في مؤتمر صحفي اليوم السبت: ”بسبب كثرة المباريات في فترة قصيرة ستكون الجاهزية البدنية وقدرة اللاعبين على استعادة لياقتهم من بين العوامل المؤثرة في حسم المباراة“.

وبعد تجاوز الدور الأول بصعوبة عقب ثلاثة تعادلات استعادت تونس توازنها ونجحت في الإطاحة بغانا من دور الستة عشر بركلات الترجيح قبل أن تضع حدًا لطموح مدغشقر مفاجأة البطولة وتغلبت عليها 3-صفر في دور الثمانية.

وأضاف مدرب تونس الذي سبق له تدريب السنغال: ”تطور أداء الفريق بعد إدراك اللاعبين ضرورة تقديم أداء لائق يحقق آمال الجماهير.

”نشعر بالارتياح بعد أن حققنا هدفنا ببلوغ قبل النهائي، لكن ذلك لن يكون نهاية طموحنا بل نسعى لمواصلة المسيرة بنفس الإرادة في مواجهة السنغال التي تعتبر أبرز المرشحين للفوز باللقب منذ بداية البطولة، يضم الفريق تشكيلة متجانسة من اللاعبين أصحاب المهارة“.

وعانت تونس من أسوأ بداية لها في البطولة بعدما اكتفت بثلاثة تعادلات مع أنغولا ومالي وموريتانيا واستفادت من النتائج الأخرى في المجموعة لتحتل المركز الثاني.

وقال المهاجم طه ياسين الخنيسي: ”سعداء ببلوغ قبل النهائي وندرك جيدًا أن السنغال منتخب كبير مختلف عن مدغشقر، المباراة سيتم حسمها عبر تفاصيل صغيرة. وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار“.