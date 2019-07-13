مباراة نيجيريا ضد الجزائر.. محاربو الصحراء بحاجة لتغيير جذري في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يجب على الجزائر أن تغيّر أسلوبها بشكل جذري إذا ما أرادت تجاوز نيجيريا في مباراتهما بالدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدًا الأحد، حيث لم يفز المنتخب الجزائري على منافسه خلال ما يقرب من 30 عامًا.

وفي المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، ستلتقي السنغال التي تأمل في الفوز بالبطولة لأول مرة مع تونس، التي بدا أنها اكتسبت الزخم في الوقت المناسب.

وفازت الجزائر مرتين على نيجيريا في نسخة 1990 من البطولة القارية وذلك بنتيجة 5/1 في دور المجموعات و1/0 في النهائي، ليحرز ”محاربو الصحراء“ اللقب القاري وذلك للمرة الوحيدة حتى الآن.

وفازت نيجيريا، بطلة أفريقيا 7 مرات، وتعادلت مرتين خلال 9 لقاءات جمعت بينهما منذ ذلك الوقت، على الرغم من أن نتيجة آخر مباراة للفريقين معًا، والتي انتهت بالتعادل 1/1 في تصفيات كأس العالم العام 2017، قد ألغيت واحتسبت لصالح الجزائر لأن نيجيريا دفعت باللاعب عبدالله شيهو رغم إيقافه.

وتم احتساب فوز الجزائر 3/0 في تلك المباراة التي لم يكن لها أهمية نظرًا لتأهل نيجيريا بالفعل لكأس العالم.

وقال أليكس إيوبي مهاجم نيجيريا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”إذا ما استطعنا تحقيق النجاح هنا، فإننا سندخل التاريخ. أعرف أن هذا يمثل حلم الطفولة بالنسبة لنا دومًا.. أن نفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات“.

وبلغت الجزائر نصف نهائي كأس الأمم للمرة السابعة والأولى منذ 2010 وتبدو واحدة من أقوى الفرق في البطولة، على الرغم من بعض الهفوات التي ظهرت على مستواها أمام ساحل العاج في دور الـ8 والذي تم فيه اللجوء لركلات الترجيح عقب التعادل 1/1.

وقال رياض محرز قائد منتخب الجزائر: ”نملك فريقًا من المقاتلين ويجب أن ننتهز الفرص التي تسنح لنا للفوز بهذه البطولة. قبل بداية البطولة كان الهدف هو الوصول للدور نصف النهائي لكننا نريد الآن الفوز باللقب“.

وبلغت السنغال الدور نصف النهائي لأول مرة خلال 13 عامًا على الرغم من أنه كان لزامًا عليها أن تبذل قصارى جهدها للفوز 1/0 على منتخبين أقل قوة في مراحل خروج المغلوب وهما أوغندا وبنين.

وعلى مدار البطولة، قاتل المدرب أليو سيسي، الذي كان يلعب ضمن الفريق الذي خسر أمام الكاميرون في نهائي 2002، ضد فكرة أن الفريق هو المرشح للفوز.

وقال عقب الفوز على بنين: ”يجب أن أوجه التهنئة للاعبي الفريق على المباراة العظيمة إضافة للتأهل الذي يعد مستحقًا لنا“.

وتابع: ”منذ 2006، لم تبلغ السنغال الدور نصف النهائي في كأس الأمم وهو ما يثبت أننا نعمل لنصبح الأفضل“.

في المقابل، تعادلت تونس في كافة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات قبل أن تفوز على غانا بركلات الترجيح في دور الـ16 عقب تعادل آخر خلال زمن اللقاء، ثم تغلبت على مدغشقر 3/0 في دور الـ8.

وهذه هي المرة السابعة التي تبلغ فيها تونس الدور نصف النهائي لكنها الأولى منذ 2004 عندما فازت باللقب القاري الوحيد لها.

وقال فرجاني ساسي لاعب وسط تونس: ”عقب 3 مباريات صعبة في الدور الأول، استطعنا اكتساب الزخم في مراحل خروج المغلوب“.

وأردف: ”الحد الأدنى بالنسبة لنا كان التأهل للدور نصف النهائي بعد 15 عامًا منذ آخر مرة قمنا بذلك“.

موعد مباراة السنغال ضد تونس:

تقام مباراة السنغال ضد تونس، غدًا الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نيجيريا ضد الجزائر:

تقام مباراة الجزائر مع نيجيريا غدًا الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:

تنقل المباراتان على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).