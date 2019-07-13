الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد منتخب الجزائر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام مباراة الجزائر مع نيجيريا غدًا الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزائر ونيجيريا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وأقصى منتخب الجزائر منافسه ساحل العاج، بركلات الترجيح 4/3، بعد تعادلهما 1/1 في الأشواط الأصلية والإضافية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخب السنغال ضد تونس.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا أعوام 1980 و1996 و2013.

وسجل منتخب الجزائر 10 أهداف في 5 مباريات حتى الآن، واستقبل هدفًا وحيدًا.

يشار إلى أن المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تقام يوم الجمعة، 19 يوليو.