الزمالك يطلب ضم إسماعيل الحداد من الوداد مقابل حميد أحداد.. وهذا رد النادي المغربي

كشف نادي الوداد المغربي موقفه من العرض الذي تلقاه من الزمالك المصري، من أجل التعاقد مع إسماعيل الحداد لاعب الفريق، مقابل ضم المغربي حميد أحداد مهاجم القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“: ”الزمالك قدم عرضًا للوداد من أجل التعاقد مع إسماعيل الحداد مقابل حميد أحداد، لكن النادي المغربي رفض“.

وأضاف المصدر: ”الفريق المغربي يرفض الصفقات التبادلية، وأبلغ الزمالك بتقديم عرض مالي مناسب في حالة الرغبة في التعاقد مع إسماعيل الحداد لدراسته واتخاذ القرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض“.

من جانب آخر تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، باستمرار أيمن حفني في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بسبب الحاجة لجهوده الفنية.

ورفض منصور العرض الخليجي الذي تلقاه أيمن حفني في الساعات الماضية، وطلب من اللاعب إغلاق ملف الرحيل عن الفريق، خاصة أن فرص مشاركته في التشكيل الأساسي الفترة المقبلة باتت كبيرة، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق الذي كان يضعه على دكة البدلاء بشكل دائم.

وأكد مرتضى لحفني أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق التي يعتمد عليها النادي من أجل استعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2003.

إلى ذلك يجهز الزمالك ملفًا قانونيًا كاملًا عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق، خاصة بعد أن توجه اللاعب إلى تركيا من أجل التوقيع لأحد الأندية هناك، تمهيدًا للانتقال لصفوف الأهلي.

ويرغب النادي في تقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم تصعيد الأمر لـ“فيفا“ من أجل منع انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، وإرغامه على العودة لصفوف النادي.