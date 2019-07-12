احتفالات صاخبة للاعبي منتخب تونس ببلوغ نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

احتفل لاعبو تونس بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بالرقص والغناء في غرفة خلع ملابس استاد السلام بالقاهرة؛ عقب الفوز على مدغشقر 3/0 في دور الـ8، أمس الخميس.

وأنهت تونس مغامرة مدغشقر في البطولة التي تستضيفها مصر بالفوز 3/0 في الشوط الثاني، لتضرب موعدًا مع السنغال في نصف نهائي البطولة، يوم الأحد المقبل في القاهرة.

وسجلت تونس، الحائزة على اللقب مرة واحدة العام 2004 على أرضها، هدفين في غضون 8 دقائق في الشوط الثاني، قبل أن يختتم البديل نعيم السليطي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعقب المباراة، التي حاز فرجاني ساسي لاعب تونس على جائزة أفضل لاعب خلالها، دخل لاعبو تونس غرفة خلع الملابس وبدأوا في الغناء والرقص احتفالًا بالفوز.

وبث حساب الاتحاد الأفريقي على ”تويتر“ مقطع فيديو مصورًا لاحتفالات تونس بالانتصار وبلوغ نصف نهائي أمم أفريقيا لأول مرة منذ 15 عامًا.