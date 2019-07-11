فرحة متبادلة على الحدود المغربية الجزائرية بمناسبة تأهل الجزائر لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

سارع المغاربة سكان المناطق المجاورة للحدود المغربية الجزائرية، خصوصا مدين السعيدية ووجدة وبركان، إلى منطقة ”بين الجراف“ للاحتفال رفقة الجيران بتأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتشر فيديو يصور اللحظات التي يعبر فيها المغاربة عن سعادتهم بفوز الجزائر في مباراتهم الصعبة ضد ساحل العاج، ويبادلهم الجزائريون في الضفة الأخرى التحية بالإشارات والمنبهات الصوتية الصادرة عن السيارات.

جدير بالذكر أن هذه المنطقة من المغربية، معروفة بالتواصل بين المغاربة والجزائريين عن بعد، من خلال الإشارات، وهي المنطقة الحدودية الثانية بين البلدين بعد منطقة ”زوج بغال“.

وتغلب منتخب الجزائر على نظيره الإيفواري، في مباراة دور الثمانية بضربات الترجيح (4 مقابل 3) بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدمت الجزائر بهدف لمتوسط ميدان غلاتا سراي التركي سفيان فيغولي، قبل أن تعدل كوت ديفوار في الشوط الثاني عبر المهاجم كوجيا.

وتلتقي الجزائر بمنتخب نيجيريا في مباراة الدور نصف النهائي، التي ستقام الأحد، بالقاهرة.

وفي الجزائر تفجرت احتفالات عارمة في مختلف المدن والقرى الجزائرية عقب تأهل منتخب محاربي الصحراء إلى الدور نصف النهائي لأمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بمصر.

وتشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطريق السريع المؤدي من المطار بالضاحية الشرقية للعاصمة، نحو وسط المدينة.

وحملت الجماهير المحتفلة رايات جزائرية وأطلقوا العنان لأغاني رياضية في السيارات، وسط حضور لافت للعائلات والعنصر النسوي.

كما حملت شاحنات العشرات من المحتفلين بينهم أطفال صغار، رافعين رايات جزائرية في مظهر لفت الأنظار على الطريق السريع من الضاحية الشرقية نحو وسط المدينة.

وبوسط العاصمة الجزائر، نزل آلاف من الجزائريين إضافة لمئات السيارات، وسط ترديد أغاني وشعارات تمجد إنجاز أشبال المدرب جمال بلماضي.