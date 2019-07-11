أهداف مباراة تونس ومدغشقر.. 3/0 لنسور قرطاج (فيديو)

أحرز الدولي التونسي فرجاني ساسي هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك مدغشقر خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين مساء الخميس على ملعب السلام بالقاهرة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتقدم ساسي لمنتخب بلاده في الدقيقة 51 من تسديدة خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع مدغشقر وغيرت اتجاهها لداخل المرمى.

وعزز يوسف المساكني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني في الدقيقة 60 من متابعة لكرة ارتدت من أيدي الحارس الملغاشي.

واختتم نعيم السليتي أهداف اللقاء وأحرز الثالث لتونس في الدقيقة الأخيرة.

نجح منتخب تونس في الوصول لدور الثمانية بعد وصافة المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وموريتانيا وأنجولا ثم عبور عقبة غانا بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وسجل النسور 3 أهداف واستقبلوا مثلها.

على الجانب الآخر نجح منتخب مدغشفر الوافد الجديد في تحقيق مفاجأة مدوية بالوصول في أول ظهور له بالكان إلى ربع النهائي.

وحقق منتخب مدغشقر المفاجأة بعد تصدر المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي ونيجيريا والتعادل مع غينيا ثم عبور الكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدفين لكل منهما ثم التغلب بضربات الترجيح.. وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.