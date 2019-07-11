أهداف مباراة تونس ومدغشقر.. 3/0 لنسور قرطاج (فيديو)

أحرز الدولي التونسي فرجاني ساسي هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك مدغشقر خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين مساء الخميس على ملعب السلام بالقاهرة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
وتقدم ساسي لمنتخب بلاده في الدقيقة 51 من تسديدة خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع مدغشقر وغيرت اتجاهها لداخل المرمى.
وعزز يوسف المساكني تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني في الدقيقة 60 من متابعة لكرة ارتدت من أيدي الحارس الملغاشي.
واختتم نعيم السليتي أهداف اللقاء وأحرز الثالث لتونس في الدقيقة الأخيرة.
هدف ⚽️ المتألق فرجاني ساسي يهدي الأسبقية لـ #نسور_قرطاج
???????? 1 – 0 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/QyOXdbzCSV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019
هدف ⚽️ يوسف المساكني يعزز تقدم #نسور_قرطاج بالثاني!
???????? 2 – 0 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/fgvTBtegRM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019
هدف ⚽️ انتهت القصة! نعيم السليتي يضيف الثالث ????????
???????? 3 – 0 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/JxMiGUfQYd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019
نجح منتخب تونس في الوصول لدور الثمانية بعد وصافة المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وموريتانيا وأنجولا ثم عبور عقبة غانا بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وسجل النسور 3 أهداف واستقبلوا مثلها.
على الجانب الآخر نجح منتخب مدغشفر الوافد الجديد في تحقيق مفاجأة مدوية بالوصول في أول ظهور له بالكان إلى ربع النهائي.
وحقق منتخب مدغشقر المفاجأة بعد تصدر المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي ونيجيريا والتعادل مع غينيا ثم عبور الكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدفين لكل منهما ثم التغلب بضربات الترجيح.. وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.