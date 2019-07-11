مباراة الجزائر ضد ساحل العاج.. تشكيلة محاربي الصحراء لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

أعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، تشكيلة محاربي الصحراء لمواجهة ساحل العاج، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر لمواجهة ساحل العاج على النحو التالي:

رايس مبولحي، سوسف عطال، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز، يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح.

يشار إلى أن منتخب الجزائر وصل إلى ربع النهائي، بعد فوزه 3/0 على غينيا في دور الـ16، علمًا أنه حصد 9 نقاط (العلامة الكاملة) في دور المجموعات، بعدما تغلب على كينيا والسنغال وتنزانيا.

وسجل محاربو الصحراء 9 أهداف، ولم تستقبل شباكهم أي هدف إلى الآن.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990.