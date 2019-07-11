كأس أمم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة تونس ضد مدغشقر في ربع النهائي

يسعى منتخب تونس لوضع حد لمفاجآت نظيره مدغشقر حين يلتقي المنتخبان مساء الخميس على ملعب السلام بالقاهرة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ونجح منتخب مدغشفر الوافد الجديد في تحقيق مفاجأة مدوية بالوصول في أول ظهور له بالكان إلى ربع النهائي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب السلام الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس 1 و2 ماكس“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف و“تايم سبورتس“ البث الأرضي.

تاريخ اللقاءات

تقابل المنتخبان 3 مرات من قبل الأولى بدورة الألعاب الأفريقية عام 1987 وفاز منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد.

وفاز منتخب تونس ذهاباً وإياباً على نظيره مدغشقر في تصفيات كأس العالم 2002 بعد الفوز بهدف نظيف ثم بثنائية دون رد.

مشوار المنتخبين

نجح منتخب تونس في الوصول لدور الثمانية بعد وصافة المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وموريتانيا وأنجولا ثم عبور عقبة غانا بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وسجل النسور 3 أهداف واستقبلوا مثلها.

وحقق منتخب مدغشقر المفاجأة بعد تصدر المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي ونيجيريا والتعادل مع غينيا ثم عبور الكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدفين لكل منهما ثم التغلب بضربات الترجيح.. وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 4 أهداف.

رهان جيريس وخبرات النسور

يراهن المدرب الفرنسي آلان جيريس على خبرات لاعبي تونس بجانب تحسن أدائهم في مباراة غانا بصورة ملحوظة، ورفض جيريس التقليل من قدرات لاعبي مدغشقر مؤكداً أنهم يملكون مستويات رائعة وقادرين على تحقيق أي نتيجة.

ويعتمد جيريس على تشكيلته التي تضم الحارس معز حسن وأمامه الرباعي ديلان برون وياسين مرياح ووجدي كشريدة وأسامة الحدادي للدفاع وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي وإلياس سخيري للوسط ووهبي الخزري ويوسف المساكني وطه الخنيسي للهجوم.

وقال محمد شوقي لاعب منتخب مصر الأسبق لإرم نيوز إن المنتخب التونسي تحسن أداؤه بصورة كبيرة في لقاء غانا ولكنه يعاني من أخطاء دفاعية واضحة مع مشاكل في حراسة المرمى.

وأضاف: ”المنتخب التونسي لديه القدرة على عبور مدغشقر بشرط الحذر الشديد من الإيقاع السريع للمنتخب الملجاشي وقدرات مهاجميه وسرعاتهم“.

مفاجآت مدغشقر

يطمع منتخب مدغشقر في مواصلة مفاجآته المدوية التي حققها بالبطولة وهو ما وصل به لدور الثمانية في أول ظهور قاري له.

وقال المدرب الفرنسي نيكولاس دوبيه المدير الفني قبل اللقاء: ”مباراة تونس لها حسابات خاصة لأن المنافس يلعب كرة هجومية وأطاح بمنتخب قوى بقيمة غانا.. وجميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية طيبة، ولديهم الإصرار على الوصول للدور قبل النهائى على الرغم من مشاركتنا للمرة الأولى في البطولة القارية“.

ويعتمد منتخب مدغشقر على توليفته الثابتة التي تضم الحارس ميلفين ادريين وأمامه الرباعي رومان ميتانيير و جيروم مومبريس و باسكال رازاكانانتينيانا وتوماس فونتين للدفاع مع قدرات لاعب الارتكاز اينسنت ابيل وأمامه الثلاثي إبراهيم أمادا و لالينا نومينغانهاري و ريان رافيلوسون وفي الهجوم فانيفا ايما اندرياتسيما وكارلوس أندريا.