كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب السويس الجديد لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

يبدو اللقاء متكافئًا وقويًا بين كتيبة محاربي الصحراء الباهرة في البطولة القارية ومنتخب الأفيال الذي يملك مجموعة من النجوم أصحاب الأسماء الرنانة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد.

تذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس ماكس 1 و2“ بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي وتايم سبورتس البث الأرضي.

مشوار المنتخبين

يسعى منتخب الجزائر لمواصلة تألقه بعدما حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة بالفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا ثم تخطى عقبة غينيا، وسجل محاربو الصحراء 9 أهداف ولم تهتز شباك الفريق بقيادة مديره الفني جمال بلماضي.

في الوقت الذي حصد فيه منتخب كوت ديفوار وصافة المجموعة الرابعة بالفوز على ناميبيا وجنوب أفريقيا والخسارة أمام المغرب وعبور عقبة مالي، وسجل الأفيال 6 أهداف واستقبل 3 أهداف بقيادة المدرب إبراهيما كمارا.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على لقاءات بالجملة بين منتخبي كوت ديفوار والجزائر ولكن على صعيد كأس الأمم الأفريقية تقابل الفريقان 7 مرات وتفوق منتخب الجزائر مرتين مقابل 3 انتصارات إيفوارية وتعادلين.

تقابل المنتخبان لأول مرة في الكان بدور المجموعات لنسخة 1968 وفاز منتخب كوت ديفوار بثلاثية دون رد ثم تعادلا بهدف لكل منهما بدور المجموعات لنسخة 1988 وفاز منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في نسخة 1990 بدور المجموعات ورد المنتخب الإيفواري بنفس النتيجة في نسخة 1992.

ويحلم منتخب الجزائر بتكرار سيناريو لقاء ربع نهائي نسخة 2010 حين فاز بنتيجة 3-2 ثم تعادلا بهدفين لكل منهما في دور المجموعات بنسخة 2013 ثم فاز المنتخب الإيفواري بنتيجة 3-1 في نسخة 2015.

أسلحة الجزائر

يحشد المنتخب الجزائري قوته الضاربة بقيادة مديره الفني جمال بلماضي من أجل تخطي عقبة الأفيال ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

ويعول جمال بلماضي على تشكيلته المعتادة التي تضم الحارس رايس مبولحي وأمامه الرباعي عيسى ماندي وجمال بلعمري ويوسف عطال ورامي بنسبعيني للدفاع وعدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي للوسط ورياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح للهجوم.

ويملك بلماضي بدائل مميزة على رأسهم آدم أوناس الذي سجل 3 أهداف بجانب النجم إسلام سليماني مع أنباء عن تعافي ياسين براهيمي من الإصابة.

قدرات الأفيال

يراهن منتتخب كوت ديفوار على العوامل البدنية وتأقلمه على ملعب السويس الذي خاض عليه مباراة مالي الماضية التي انتهت بفوز مهم للأفيال.

وأكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أنه ينتظر مواجهة قوية ضد الجزائر التي تملك هجومًا جبارًا وقدمت عروضًا رائعة، موضحًا أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا أقصى جهد ممكن بدنيًا وذهنيًا لعبور الجزائر.

ويغيب عن الأفيال النجم سيرجي أورييه للإصابة، ويعتمد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب الأفيال، على تشكيلته التي تضم الحارس سيلفان جوبوهورو وأمامه الرباعي ويلفريد كونان وإسماعيل تراوري ومامادو باجايوكو وونولو كوليبالي للدفاع، وجيوفري سيريديه وجيان جبامين وفرانك كيسي للوسط، وويلفريد زاها ونيكولاس بيبي وجوناثان كودجيا للهجوم.

وقال أيمن يونس، لاعب منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإيفواري اعتمد في مباراة مالي على استهلاك المنافس بدنيًا وخطف هدف بالاختراقات والكرات الطولية اعتمادًا على سرعات زاها وكودجيا كرأسي حربة مميزين، كما أن خط الوسط يقوم بدور دفاعي قوي بغلق المساحات.

وأضاف: ”مباراة الجزائر وكوت ديفوار ستشهد اختبارًا صعبًا للمدرب بلماضي في توزيع مجهود لاعبيه، فالأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، خاصة أن ملعب السويس معروف برطوبته العالية“.