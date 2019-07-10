مدرب منتخب تونس يحذر لاعبيه من الاستهانة بمدغشقر

حذر الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس لاعبيه من الاستهانة بمدغشقر الذي ظهر لأول مرة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عندما يلتقيان في دور الثمانية، غدًا الخميس بالقاهرة.

وفجر منتخب مدغشقر مفاجأة بعدما تصدر مجموعته بالدور الأول، قبل أن يطيح بالكونغو الديمقراطية من دور الستة عشر.

وقال جيريس في مؤتمر صحفي، إن مواجهة مدغشقر ستكون صعبة محذرًا لاعبيه من استسهال المنافس، موضحًا: ”شكل منتخب مدغشقر مفاجأة الدورة، بعد أن قدم أداءً جيدًا بفضل المهارة والسرعة التي يملكها لاعبوه، رغم أنه يشارك لأول مرة في النهائيات“.

وتابع أنه ركز خلال استعداداته للمباراة على رفع الجاهزية الذهنية للاعبين؛ لتقديم أداء جيد وتخطي عقبة مدغشقر.

واستعاد منتخب تونس الثقة، بعد أن تعافى من مستواه المتواضع في دور المجموعات، ونجح بالكثير من الحماس والروح القتالية في الإطاحة بغانا من دور الستة عشر بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتأمل تونس في كسر عقدة دور الثمانية بعد الاخفاق في تجاوزه، منذ التتويج باللقب الوحيد في تاريخها عندما استضافت البطولة في 2004.