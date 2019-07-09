الجزائر تُسيّر جسرًا جويًا لدعم منتخبها بكأس الأمم الأفريقية في مصر‎

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، بدء تسيير رحلات جوية خاصة، لنقل مشجعي منتخبها بدور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

وأصدرت الخطوط الجوية بيانًا أشارت فيه إلى أنه سيتم نقل 450 مشجعًا في رحلات مباشرة إلى مدينة السويس (شمال شرق مصر)، ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وبحسب البيان، فإن سعر الرحلة الذي حُدد بـ 35 ألف دينار (300 دولار)، يتضمن أيضًا تذكرة حضور المباراة، والنقل من المطار إلى الملعب، والعكس.

وكشف الناطق باسم الخطوط الجوية أمين أندلسي، عن اتخاذ قرار، مساء اليوم الثلاثاء، بإضافة رحلتين جويتين نحو السويس، ستقلان 400 مشجع.

وبحسب المتحدث، فإن القرار اتُّخذ بفعل الطلب المتزايد من المشجعين الجزائريين بالتوجه إلى مصر، ما يعني أن الشركة ستقوم بنقل 850 مشجعًا وحدها.

من جهتها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية بيانًا قالت فيه إنه سيتم نقل 700 مشجع إضافي عبر طائرتين لشركة ”طيران الطاسيلي“، فرع سوناطراك الحكومية، إلى السويس.

وبحسب البيان ذاته، فإن تنظيم الرحلات جاء بتكليف من رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ووفق البيان نفسه، سيتم نقل ما مجمله 1150 مشجعًا، بين شركتي الخطوط الجوية الجزائرية، وطيران الطاسيلي.

ويتواجد ما يقارب من ألفي مشجع جزائري في مصر، لمساندة منتخب بلادهم في البطولة الأفريقية.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 32 في مصر، خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2019، بمشاركة 24 منتخبًا بدل 16 للمرة الأولى.

ولعبت الجزائر في المجموعة الثالثة (ج)، والتي تضم: السنغال، وكينيا، وتنزانيا.

وفازت الجزائر في مباراتها الأولى على كينيا بهدفين دون ردٍ، وتفوقت على السنغال في ثاني مواجهة لها بهدف نظيف، واكتسحت تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وتخطت منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، لتلاقي منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) الخميس، في دور الربع نهائي.