هدف بلايلي وتصدي الشناوي بين الأفضل في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

هدف بلايلي وتصدي الشناوي بين الأفضل في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر أفضل خمسة أهداف وتصديات خلال مباريات دور الستة عشر لبطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

وكان بين الأفضل هدف الجزائري يوسف بلايلي في مرمى غينيا عندما تلقى تمريرة رائعة من بغداد بونجاح، وسدد في مرمى من زاوية صعبة ليفتتح ثلاثية الجزائر.

وكذلك ثمبينكوسي لورتش لاعب جنوب أفريقيًا في الدقيقة 85 ليقود منتخب بلاده للفوز على مصر صاحبة الأرض والجمهور لتودع المسابقة مبكرًا من دور الستة عشر.

كما كان هدف أليكس أيوبي الذي ضمن الفوز لنيجيريا على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهدف ساديو ماني في مرمى أوغندا.

أما أفضل التصديات فكان لمحمد الشناوي حارس مرمى مصر واحدة منها عندما حول ركلة حرة في الشوط الأول لمباراة جنوب أفريقيًا إلى ركلة ركنية بصعوبة.

كذلك أرسل وهبي الخزري مهاجم تونس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس غانا ببراعة ليحوله إلى ركنية.

وكانت ركلة حرة أخرى أطلقها عبد الله ديابي لاعب مالي في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار حولها الحارس سيلفان جبوهو إلى ركلة ركنية بين أفضل خمسة تصديات أيضًا في دور الستة عشر.

وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم الأربعاء بمباراتين حيث تلتقي السنغال مع بنين وجنوب أفريقيا مع نيجيريا، وتستكمل المباريات يوم الخميس بمواجهتين حيث تلتقي الجزائر مع كوت ديفوار وتونس مع مدغشقر.

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