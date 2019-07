هدف بلايلي وتصدي الشناوي بين الأفضل في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر أفضل خمسة أهداف وتصديات خلال مباريات دور الستة عشر لبطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

وكان بين الأفضل هدف الجزائري يوسف بلايلي في مرمى غينيا عندما تلقى تمريرة رائعة من بغداد بونجاح، وسدد في مرمى من زاوية صعبة ليفتتح ثلاثية الجزائر.

وكذلك ثمبينكوسي لورتش لاعب جنوب أفريقيًا في الدقيقة 85 ليقود منتخب بلاده للفوز على مصر صاحبة الأرض والجمهور لتودع المسابقة مبكرًا من دور الستة عشر.

كما كان هدف أليكس أيوبي الذي ضمن الفوز لنيجيريا على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهدف ساديو ماني في مرمى أوغندا.

