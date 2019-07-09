المنتخبان الأقرب للعب نهائي كأس الأمم الأفريقية

يبدو فريقان من الأكثر ثباتًا في المستوى خلال السنوات الأخيرة وهما الجزائر والسنغال في طريقهما إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في إعادة لمواجهة مثيرة بينهما في دور المجموعات.

وأصبح الفريقان مرشحان لبلوغ النهائي يوم 19 يوليو تموز مع وصول البطولة إلى دور الثمانية غدًا الأربعاء بدون الدولة المضيفة وفي مواجهة المشهد المثير للحرج للمدرجات شبه الخالية.

ويبدو طريق السنغال إلى النهائي بمثابة مهمة سهلة لواحدة من أقوى التشكيلات في البطولة، لكن الجزائر تواجه اختبارًا صعبًا لمؤهلاتها إذا أرادت خوض المباراة النهائية باستاد القاهرة الدولي.

ويجب على المنتخب الجزائري أولًا تجاوز ساحل العاج بعد غد الخميس ثم مواجهة نيجيريا أو جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي يوم الأحد.

لكن أربعة انتصارات متتالية في البطولة المقامة في مصر لم تؤكد فقط إمكانات المنتخب الجزائري، لكنها أعطت الشجاعة إلى فريق تتأثر قدراته الفنية دائمًا بالعقلية الهشة.

ويقود رياض محرز فريقًا يقدم أداء مليئًا بالطاقة، ولم يستقبل أي هدف ويسجل ببراعة، ليصبح بمثابة حالة فريدة في بطولة سيطر عليها مرة أخرى ضعف إنهاء الفرص.

وحققت الجزائر فوزًا مستحقًا 1-صفر على السنغال في مباراتهما بدور المجموعات يوم 27 يونيو حزيران في دفعة قوية لثقة الفريق وكان انتصارها الساحق 3-صفر على غينيا في دور الستة عشر يوم الأحد الأداء الأفضل بين كل الفرق في البطولة.

وقال بول بوت مدرب غينيا ”أظهرت الجزائر أنها تمتلك فريقًا جيدًا على كل المستويات. إنهم أقوياء للغاية. إنه أفضل فريق في البطولة“.

وأصبح طريق السنغال في القرعة سهلًا بعد سلسلة من المفاجآت بخروج المغرب والكونجو الديمقراطية وغانا من دور الستة عشر.

وتلتقي السنغال مع منتخب بنين المتواضع في أولى مباريات دور الثمانية غدًا الأربعاء وستكون المرشحة الأقوى لبلوغ الدور قبل النهائي أمام مدغشقر التي تشارك لأول مرة أو تونس التي تقدم أداء فاترا.

وفي جدول المباريات كانت مواجهة دور الثمانية الأبرز محجوزة لمساء الأربعاء باستاد القاهرة الدولي حيث كانت مصر ستلعب أمام مدرجات ممتلئة.

لكن من المرجح الآن أن يوفر الاستاد شبه الخالي خلفية محبطة للمواجهة المنتظرة بين جنوب أفريقيا، التي أطاحت بمصر يوم السبت، ونيجيريا التي أخرجت الكاميرون حاملة اللقب في اليوم نفسه.

وسيطرت نيجيريا على المواجهات السابقة بين الدولتين العملاقتين على الصعيد الاقتصادي في القارة لكن جنوب أفريقيا قدمت عرضًا قويًا على غير المتوقع لتحقق فوزًا مستحقًا على أصحاب الضيافة.