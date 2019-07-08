مواعيد مباريات دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية (صورة)

اكتملت مباريات دور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تفوق منتخب تونس بركلات الترجيح (5/4)، على غانا في ختام مباريات دور الـ16، الاثنين.

وأحرز ويلفريد زاها هدفًا قرب النهاية ليقود ساحل العاج للفوز 1/0 على مالي، اليوم الاثنين، والتأهل إلى دور الـ 8 ليلتقي مع الجزائر يوم الخميس المقبل.

وتنطلق مباريات دور الـ8 يوم الأربعاء المقبل بمواجهة السنغال وبنين على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، وفي اليوم نفسه تلتقي نيجيريا مع جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وفي اليوم التالي ستقام مباراة ساحل العاج مع الجزائر على استاد السويس بينما تلتقي مدغشقر، مفاجأة البطولة، مع تونس على استاد السلام في القاهرة.