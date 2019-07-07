منتخب الجزائر يضرب غينيا بالثلاثة ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حجز منتخب الجزائر مقعده في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه، الأحد، على غينيا، بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب دور الـ16.

وأنهى منتخب الجزائر الشوط الأول متفوقًا بهدف وحيد، سجله يوسف بلايلي، في الدقيقة 24، بعد تبادل رائع للكرة من زميله بغداد بونجاح.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب غينيا تعديل الكفة، وكانت أخطر فرص غينيا في الدقيقة 55، لكن الحارس رايس مبولحي أخرج الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني للجزائر، بعدما سجل بتسديدة رائعة، في الدقيقة 57، مستغلًا كرة من إسماعيل بن ناصر.

وأجهز البديل آدم أوناس على أحلام غينيا بتسجيل الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 82، بعد كرة عرضية من يوسف عطال.

وتجنَّب منتخب الجزائر سيناريو المغرب أمام بنين، ومصر أمام جنوب أفريقيا، ليصبح أول منتخب عربي يصعد إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وواصل منتخب الجزائر مسيرته الرائعة، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة، مسجلًا 9 أهداف، دون أن يستقبل أيَّ هدف.

ويلتقي منتخب الجزائر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة ساحل العاج ومالي، التي تلعب الإثنين.

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يمنح #محاربي_الصحراء الأسبقية بعد لعبة جماعية في منتهى الروعة ???? ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KS0Uph284p — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

الجزائر 2 × 0 غينيا | هدف رياض محرز pic.twitter.com/eJCtvFTaRJ — مجنووووون كوره (@pNi204u1H9ZmL6q) July 7, 2019