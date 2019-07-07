أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. فينالدوم يستعرض سيارته الجديدة.. وتوني كروس يروج لفيلمه (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

أغويرو: أردنا المزيد

نشر سيرجيو أغويرو، لاعب منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي، صورًا له أثناء احتفال منتخب بلاده بحسم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس كوبا أمريكا على حساب منتخب تشيلي، وعلّق أعلى الصور ”لقد أردنا المزيد، لكن يجب علينا أن نقدر ما حدث في هذه الكأس، وحتى أكثر مع الأشياء الغريبة التي حدثت، ولكن هناك أساس جيد لمواصلة الاعتقاد، وهناك مستقبل“.



آرثر ميلو: يوم اتخاذ القرار

نشر البرزيلي آرثر ميلو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يوم اتخاذ القرار“.



ماركوس كوريا: النهائي

نشر ماركوس كوريا لاعب المنتخب البرازيلي صورة له بقميص منتخب بلاده وهو يقبل الكرة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”النهائي“، كإشارة إلى تمني أن يكون التوفيق حليفًا لمنتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا أمام منتخب بيرو.



ليفربول يدعم ثنائي البرازيل

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على دعم ثنائي الفريق أليسون باكير وروبرتو فرمينيو، حيث وضعت الصفحة صورًا لهما، وعلقت أعلى الصفحة: ”حظًا جيدًا في نهائي كوبا أميركا“.



جورجينيو فينالدوم مع سيارته الجديدة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وبجواره سيارته الجديدة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مطابقة الركوب“.



هيكتور بيليرين يعلن التحدي

نشر هيكتور بيليرين، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يشير بعلامة النصر بجوار شعار ناديه، كإشارة إلى إعلان التحدي وتقديم موسم مختلف عن المواسم السابقة وعودة نادي الغانرز إلى سابق عهده.



توني كروس: انتظروا فيلمي الجديد

نشر اللاعب الألماني، توني كروس، صورة بغلاف فيلمه عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أسبوع واحد فقط على فيملي“، حيث سيتم طرح فيلم وثائقي عن حياة اللاعب في جميع دور العرض الألمانية الأسبوع المقبل.



آشلي يونغ: شباب في الجبهة

نشر آشلي يونغ، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية رفقة زميله، أثناء سفرهما في طائرة الفريق المتجهة إلى استراليا ضمن الاستعدادات التحضيرية للموسم الجديد، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”شباب في الجبهة“.



مانشستر سيتي يدعم رياض محرز

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على دعم اللاعب الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق، وذلك قبل لقاء منتخب بلاده أمام منتخب غينيا، حيث وضعت الصفحة صورة اللاعب وقالت أعلاها: ”ننتظر إبداعاتك في لقاء الليلة يا رياض“.



رحيمي يهدي قميصه لأحد أطفال المناطق النائية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي صورة للاعب الفريق سفيان رحيمي، أثناء إهدائه قميصه لأحد الأطفال القاطنين بمنطقة نائية، وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”أكثر من نادٍ“.

