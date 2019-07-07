هدف مباراة الجزائر ضد غينيا.. يوسف بلايلي يضع محاربي الصحراء في المقدمة (فيديو)

سجل يوسف بلايلي الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب الجزائر مع غينيا، ضمن مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وجاء هدف يوسف بلايلي في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح..

كاس امم افريقيا | الجزائر 1 × 0 غينيا | هدف اول الجزائر يوسف بلايلي اسيست بغداد بونجاح هدف رااائع HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/KRL5X5duVk — XSF (@XS44SX) July 7, 2019

وتأهل منتخب الجزائر بعدما حصد العلامةالكاملة (9 نقاط)، بالفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا، في المجموعة الثالثة، مسجلًا 6 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هدف.

في حين صعد منتخب غينيا إلى دور الـ16، بعدما حصد 4 نقاط في المجموعة الثانية، ليصعد ضمن أفضل 4 منتخبات احتل المركز الثالث.

وتأهلت منتخبات بنين، والسنغال، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر إلى ربع النهائي.

ويأمل منتخب الجزائر في تجنب سيناريو المغرب ومصر، اللذين ودعا أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.