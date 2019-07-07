الاتحاد المغربي لكرة القدم يحسم مصير المدرب هيرفي رينارد في هذا التوقيت

ذكرت تقارير إعلامية مغربية، أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، سيجتمع الإثنين، مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ لتحديد مستقبله بعد الإقصاء من دور الـ 16 في أمم إفريقيا مصر 2019، على يد منتخب بنين بضربات الترجيح.

ومن المحتمل أن ينهي الاتحاد المغربي لكرة القدم الارتباط بالمدرب الفرنسي؛ لكون عقد الأهداف الموقع بين الطرفين، يتضمن بندًا يضع التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا في مصر على الأقل، ضمن الأهداف.

وكان رينارد قد مدد عقده مع المنتخب المغربي حتى 2022، بعد نهائيات أمم إفريقيا الغابون 2017، لكن بأهداف أهمها بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا مصر 2019، والتأهل لمونديال قطر 2022 .

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، أن المدرب الفرنسي مرشح لتدريب المنتخب السعودي، كما يعتبر هدفًا لعدة منتخبات إفريقية وعربية.