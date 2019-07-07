كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزائر ضد غينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يخوض المنتخب الجزائري اختبارًا صعبًا، مساء اليوم الأحد، أمام غينيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

ويتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة انطلاقته بالبطولة وتجنب مسلسل المفاجآت المدوية التي تضرب البطولة، وأدت لخروج مصر والمغرب من دور الستة عشر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر وغينيا، اليوم، في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس ماكس 1 و 2″، بصوت المعلق حفيظ دراجي وتايم سبورتس البث الأرضي.

مشوار الفريقين

حقق المنتخب الجزائري انطلاقة رائعة بدور المجموعات بعد الفوز بالمباريات الثلاث على حساب تنزانيا وكينيا والسنغال وتصدر المجموعة الثالثة، وبالعلامة الكاملة وبدون اهتزاز الشباك.

ونجح المنتخب الغيني في حصد بطاقة التأهل بعد أن جمع 4 نقاط بالفوز على بوروندي والخسارة أمام نيجيريا والتعادل مع مدغشقر وحصل كأفضل ثوالث.

تاريخ المواجهات

يتفوق المنتخب الغيني في تاريخ المواجهات، وتقابل الفريقان في 6 لقاءات رسمية وحصد المنتخب الجزائري فوزًا وحيدًا عام 1972؛ بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم عام 1974 وفاز المنتخب الغيني بنتيجة 5-1.

وتغلب المنتخب الغيني بنتيجة 2-0 في دورة الألعاب الأفريقية كما فاز منتخب غينيا في كأس الأمم الأفريقية 1998 وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008 وتعادلا مرة وفاز المنتخب الغيني بثنائية دون رد.

طموح الجزائر

يملك المنتخب الجزائري طموحًا كبيرًا من أجل التقدم في البطولة ومحاولة حصد اللقب القاري الغائب منذ عام 1990 بقيادة مديره الفني جمال بلماضي، الذي حقق نجاحات كبيرة في الدور الأول.

واعترف جمال بلماضي قبل لقاء غينيا، بأن المفاجآت التي تضرب البطولة، وخاصة خروج المغرب على يد بنين، تلقي بظلالها على المنتخب الجزائري، ولديه الطموح الكامل من أجل تحقيق الفوز والحذر الشديد.

وتبدو صفوف المنتخب الجزائري مكتملة، عدا الشكوك التي تحيط باللاعب ياسين براهيمي وإصابته في كاحل القدم، ويعتمد محاربو الصحراء على تشكيلته التي تضم المهاجم بغداد بونجاح أحد أبرز هدافي البطولة، بجانب أدم أوناس أو سفيان فيغولي ورياض محرز ويوسف بلايلي، مع لاعب الارتكاز المتألق إسماعيل بن ناصر وعدلان قديورة، مع تألق رباعي الدفاع عيسى ماندي وجمال بلعمري مع الظهير الأيمن يوسف عطال والظهير الأيسر رامي بنسبعيني.

أسلحة غينيا

يغيب عن منتخب غينيا النجم نابي كيتا؛ بسبب الإصابة، وهو ما يؤثر على أفكار المدرب البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، الذي أكد أن فريقه قادر على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويراهن المنتخب الغيني على قدرات لاعب الوسط أمادو دياوارا وأيضًا سولي كابا، وانطلاقات إبراهيما تراوري. وأكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق لإرم نيوز، أن المنتخب الجزائري عليه الحذر والحسم المبكر من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن البطولة تشهد مفاجآت مدوية تجعل الجميع في حالة تركيز من أجل حصد الفوز والحذر الشديد، خاصة من انطلاقات المهاجمين من غينيا التي تتسم بالسرعة.