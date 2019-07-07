آلان جيريس قبل مباراة تونس ضد غانا: خروج مصر والمغرب لن يؤثر في استعداداتنا بكأس الأمم الأفريقية

قال آلان جيريس، مدرب تونس، إن خروج مصر والمغرب من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم شكل مفاجأة كبيرة، لكن هذا لا يؤثر على تحضيره لمواجهة غانا، غدًا الإثنين، في الإسماعيلية.

وخرج منتخب المغرب بركلات الترجيح أمام بنين، يوم الجمعة، بينما خسرت مصر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا، وسط 70 ألف مشجع في استاد القاهرة، أمس السبت.

وتأهلت تونس لأدوار خروج المغلوب بعد مسيرة محبطة شهدت التعادل في ثلاث مباريات متتالية بدور المجموعات؛ مما يثير الشكوك حول تقدم فريق جيريس إلى نقطة بعيدة في النهائيات.

وأبلغ المدرب الفرنسي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت: ”خروج المغرب مفاجأة كبيرة، وأمس كانت المفاجأة الأكبر بخروج مصر بجانب إقصاء الكاميرون حاملة اللقب. نشاهد المنتخبات الكبيرة تغادر البطولة، لكن هذا لا يشغلنا“.

وأضاف: ”حالتنا المعنوية مرتفعة ونركز في مباراة غانا وحضرنا أنفسنا جيدًا، وكل الفرق تحاول تقديم أفضل ما لديها وأتوقع أن تكون غانا أفضل من الدور الأول.

”واجهنا صعوبات في المباراة الأخيرة (خلال التعادل بدون أهداف مع موريتانيا)، وراجعنا ما حدث من أخطاء لمنع تكرارها أمام غانا، وعملنا على تحسين الجوانب الدفاعية والعامل البدني“.

ورفض الانتقادات بشأن اختيارات التشكيلة وخاصة ما يتعلق باستبعاد الظهير علي معلول، لاعب الأهلي المصري.

وتابع: ”لست نادمًا على استبعاد معلول، وأثق في التشكيلة الحالية تمامًا، ويشعر الاتحاد التونسي بالرضا عنا بعد التأهل للدور الثاني“.

وقال المهاجم طه ياسين الخنيسي للصحفيين: ”نحن جاهزون للرد على الانتقادات أمام غانا“.

ولكنه اختلف مع مدربه وأشار إلى أن خروج مصر والمغرب يعطي ”حافزًا أكبر“ لتونس.

وواصل: ”بعد مباراة موريتانيا تحدثنا سويًا عن تراجع الأداء، وتعهدنا ببذل أقصى جهد. واجهنا صعوبات في الهجوم؛ نظرًا لقوة دفاع المنافسين، لكن حققنا المطلوب بالتأهل، ونركز الآن على التأهل لدور الثمانية“.