الجزائر ضد غينيا والبرازيل أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم الأحد، مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين مدغشقر والكونغو الديمقراطية في استاد الإسكندرية والثانية بين الجزائر وغينيا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد السابع من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

مدغشقر VS الكونغو الديمقراطية، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الجزائر VS غينيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

نهائي كوبا أمريكا:

البرازيل VS بيرو، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

نهائي كأس العالم للسيدات:

الولايات المتحدة VS هولندا، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

نهائي الكأس الذهبية (الاثنين 8 يوليو):

المكسيك VS الولايات المتحدة ، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.