قائد غينيا: يمكننا تجاوز غياب نابي كيتا ضد الجزائر

قال إبراهيما تراوري، قائد غينيا، عشية مواجهة الجزائر في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، غدًا الأحد، إن رحيل نابي كيتا عن البطولة يمثل ضربة قوية لفريقه لكنه قادر على تجاوزها.

وستلتقي غينيا، التي تأهلت إلى الدور الثاني بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، مع أحد الفرق القوية في البطولة بدون لاعب ليفربول، الذي عاد إلى أنفيلد عقب معاناته من إصابة في ربلة الساق والفخذ خلال دور المجموعات.

وقال تراوري (31 عامًا) الذي يلعب في بروسيا مونشنغلادباخ الألماني: ”نابي أبرز لاعبي فريقنا. فاز بدوري أبطال أوروبا، لذلك عندما تملك أحد أفضل لاعبي القارة ويلعب في نادٍ كبير ولا يمكن أن تعتمد عليه فهذه خسارة كبيرة وليست سهلة.

”كنا نتمنى جميعًا أن يكون معنا ليس فقط لقدراته لكن أيضًا للثقة التي يمنحها لزملائه، الذين يدركون أنه قادر على إحداث الفارق“.

لكن تراوري قال إن غياب كيتا كان إيجابيًا بعض الشيء.

وأضاف: ”يوجد لاعبون آخرون يملكون أيضًا قدرات عالية. غيابه جعل الفريق أكثر تماسكًا بالاعتماد على قدراته بدون نابي كيتا ويجب علينا الأداء كفريق.

”ندرك أن مواجهة الغد صعبة. الجزائر قدمت أفضل أداء في البطولة لكن ستكون بمثابة مباراة نهائية لنا لأننا نواجه فريقًا أفضل منا. لا نملك ما نخسره والضغط سيكون أكثر على منافسنا“.