مدرب بنين يحلم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد الإطاحة بالمغرب

يدرك الفرنسي ميشيل دوسوييه مدرب بنين إمكانيات فريقه جيدا لكنه لا يجد ما يمنعه من مواصلة الحلم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما أطاح بالمغرب بركلات الترجيح ليبلغ دور الثمانية في أكبر مفاجأة بالبطولة حتى الآن.

ولم تحقق بنين بعد أي فوز في مشاركاتها الأربع بكأس الأمم، وتأهلت إلى دور الستة عشر في البطولة المقامة في مصر بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات.

ووقف الحظ بجانب بنين لتتعادل 1-1 بعد وقت إضافي مع المغرب، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ثم تتفوق في ركلات الترجيح.

وقال دوسوييه بعد الفوز: ”اليوم كتبت جملة في مسيرتنا وأمامنا هدف ونحاول أن نحلم كل يوم بتحقيق الفوز، سنقضي اليوم في الحلم بالبطولة فلا يوجد أي حدود لأحلامنا حتى لو كنا ندرك بالفعل إمكاناتنا وما يمكننا فعله، وحتى لو لم نكن ضمن المنتخبات المرشحة على الإطلاق لإحراز للقب“.

وأضاف المدرب الذي يمتلك خبرة كبيرة في أفريقيا وسبق له تدريب غينيا وساحل العاج ”نتمنى عودة متأخرة إلى بنين، أعني أننا نتمنى مواصلة التقدم في المسابقة إلى أبعد مدى ممكن“.

وستلعب بنين في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل مع السنغال التي هزمت أوغندا 1-صفر.