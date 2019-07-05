أهدف مباراة المغرب وبنين.. 1/1 (فيديو)

تقدم أديليهو لاعب المنتخب البنيني بهدف في شباك نظيره المغربي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بملعب السلام بالقاهرة، اليوم الجمعة.

وقابل أديليهو عرضية من ضربة ركنية مع بداية الشوط الثاني، وسدد قوية في شباك المنتخب المغربي.

وتعادل يوسف النصيري للمنتخب المغربي في الدقيقة 77 بعد استغلال زميله مبارك بوصوفة لخطأ الدفاع البنيني، ومرر له بينية وانفرد بالمرمى مسجلًا هدف التعادل.

تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بعدما حصد العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة بالبطولة، بالفوز على ناميبيا وجنوب أفريقيا وساحل العاج.

وصعد منتخب بنين كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة بعد التعادل مع غانا والكاميرون وغينيا بيساو.

وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1994 وفاز أسود الأطلس 1/0، و5/0، كما فاز المغرب 4/0 في أمم أفريقيا 2004.