كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب ضد بنين في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب المغرب منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة مثيرة ضد بنين في ملعب السلام بالقاهرة اليوم الجمعة.

وتقام اليوم أيضًا مباراة قوية بين أوغندا والسنغال مساء اليوم الجمعة في نفس المرحلة أيضًا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المغرب ضد بنين في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، 16:00 مساء اليوم بتوقيت المغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 بجانب تايم سبورتس البث الأرضي.

مشوار الفريقين وتاريخ المواجهات

تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بعدما حصد العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة بالبطولة بالفوز على ناميبيا وجنوب أفريقيا وساحل العاج.

وصعد منتخب بنين كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة بعد التعادل مع غانا والكاميرون وغينيا بيساو.

وتقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1994 وفاز أسود الأطلس 1/0، و5/0، كما فاز المغرب 4/0 في أمم أفريقيا 2004.

أسلحة المغرب

يعتمد المنتخب المغربي على تألق لاعبيه والالتزام التكتيكي الذي يظهر في مباريات أسود الأطلس بشكل واضح في خطة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي نجح في فرض أسلوبه التكتيكي على اللاعبين.

ولم تهتز شباك المغرب وهو ما يعكس قوة الأداء الدفاعي للمدرب رينارد وطريقة اللعب 4-2-3-1 التي تعتمد على السيطرة في وسط الملعب بوجود الموهوب مبارك بوصوفة وبجواره المخضرم كريم الأحمدي مع دور صانع الألعاب يونس بلهندة.

ويسعى نورالدين إمرابط لمواصلة التألق مع دور النجم حكيم زياش في الضغط على دفاعات بنين بجانب المهاجم يوسف الناصيري مع دور رباعي الدفاع رومان سايس ومهدي بنعطية ونصير مزراوي وأشرف حكيمي.

مفاجأة بنين

يبحث منتخب بنين بقيادة مدربه ميشيل دوساييه عن تحقيق المفاجأة والإطاحة بأسود الأطلس من البطولة.

ويعتمد دوساييه على قدرات الثنائي الهجومي ستيفن مونييه بجانب ميكايل بوتي الذي سجل هدفين من أجل اختراق الدفاعات المغربية وهز الشباك.

وقال المدرب المصري طارق مصطفى المدير الفني لفريق سريع واد زم المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب المغربي قدّم مستويات طيبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وظهر بصورة رائعة خلال اللقاءات الثلاثة الماضية.

وأوضح أن منتخب المغرب ظهر بصورة منضبطة تكتيكيًا مؤكدًا أن دور بوصوفة كان رائعًا في نقل الهجمات والتمرير للأمام مع غلق مناطق الدفاع أمام هجوم منتخب بنين.