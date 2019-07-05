القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد بنين في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب المغرب منافسه منتخب بنين، اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات ثمن نهائي (دور الـ16)، كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتنقل مباراة المغرب ضد بنين على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وقال هيرفي رينارد مدرب المغرب في مؤتمر صحفي الخميس: ”سنبدأ مسابقة جديدة بنظام خروج المهزوم بعد إضافة دور الـ16 الذي لم يكن موجودًا من قبل، وهذا معناه عقبة جديدة علينا تجاوزها، والفارق سيكون خوض هذه المباريات بعقلية مختلفة تمامًا لكن بالهدف نفسه، علينا أن نبقى في قمة التركيز وارتكاب أقل الأخطاء الممكنة والانتباه للتفاصيل الصغيرة، هنا يمكن أن يحدث الفارق“.

وحذر المدرب الفرنسي من منتخب بنين الذي رغم أنه لم يسبق له الفوز بأي مباراة في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم، فإنه تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات بما في ذلك التعادل مع العملاقين غانا والكاميرون حاملة اللقب.

وأضاف رينارد: ”أعرف جيدًا منتخب بنين وأعرف مدربه ميشيل دوسوييه وهو يعمل بلا ضجيج وفريقه مثله مما يفرض علينا الحذر خاصة أنهم تعادلوا مع الكاميرون وغانا في مجموعة صعبة“.

وصعد المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي، بعدما حصد 9 نقاط (علامة كاملة)، من الفوز 1/0 على ناميبيا، وبالنتيجة ذاتها على ساحل العاج وجنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة، في المقابل صعد منتخب بنين إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما حصد 3 نقاط.

والتقى منتخب المغرب مع بنين في 3 مباريات رسمية، فاز منتخب أسود الأطلس في المباريات الثلاث، بواقع 1/0 و5/0 و4/0.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 1976.