موعد مباراة المغرب ضد بنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

يلاقي المنتخب المغربي منافسه منتخب بنين، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات ثمن نهائي (دور الـ16)، كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة المغرب ضد بنين على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وصعد منتخب المغرب إلى ثمن النهائي، بعدما حصد 9 نقاط (علامة كاملة)، من الفوز 1/0 على ناميبيا، وبالنتيجة ذاتها على ساحل العاج وجنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة.

في المقابل صعد منتخب بنين إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما حصد 3 نقاط.

وسبق أن التقى منتخب المغرب مع بنين في 3 مباريات رسمية، (مباراتين في تصفيات كأس العالم، ومباراة في كأس أمم أفريقيا)، وفاز منتخب أسود الأطلس في المباريات الثلاث، بواقع 1/0 و5/0 و4/0.

وسبق أن حقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 1976.