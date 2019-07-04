الجزائري إسماعيل بن ناصر على أعتاب ميلان الإيطالي

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان اجتمع مع إدارة إمبولي للتفاوض حول التعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المشارك حاليًا رفقة منتخب بلاده في أمم أفريقيا مصر 2019 .

وحسب ”سكاي سبورت“ فميلان عرض مبلغًا أقل مما يطلبه إمبولي 20 مليون يورو لكن المفاوضات قد تأخذ طريقها للنجاح في ظل موافقة الدولي الجزائري على الرحيل لميلان ووجود حلول على الطاولة لتقليص الفجوة بين الفريقين.

واختير بن ناصر أفضل لاعب في دوري المجموعات في أمم أفريقيا ويوجد ضمن اهتمامات فرق إيطالية وأوروبية.

وقد يشرك ميلان أحد لاعبيه الشباب على سبيل الإعارة في الصفقة ليقنع إمبولي بالتخلي عن نجمه الجزائري.