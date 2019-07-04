تأكد غياب ياسين براهيمي عن مباراة غينيا ضد الجزائر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

تأكد غياب النجم ياسين براهيمي عن مباراة منتخب الجزائر مع غينيا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تلعب يوم الأحد المقبل.

وخاض المنتخب الجزائري، مرانًا خفيفًا، في استاد بتروسبورت في القاهرة استعدادًا لمباراة غينيا، حيث غاب عن المران ياسين براهيمي.

وخضع براهيمي، البالغ من العمر 29 عامًا، لاختبار طبي بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم، أثبت غيابه عن مباراة ثمن النهائي.

وصعد منتخب الجزائر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما حصد 9 نقاط من الفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا.

ويملك منتخب الجزائر لقبًا وحيدًا في كأس الأمم الأفريقية، وكان في نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن حقق اللقب من قبل.

وشارك ياسين براهيمي 16 دقيقة فقط مع الجزائر في بطولة أمم أفريقيا 2019، وكانت في الجولة الأولى أمام كينيا.