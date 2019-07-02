صباح الأربعاء.. طرح تذاكر دور الـ16 والـ8 والأدوار النهائية لبطولة أمم أفريقيا دفعة واحدة

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات يوم الثلاثاء، ليبدأ مشوار جديد في بطولة الأمم الأفريقية تستهله جميع المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 ابتداء من، يوم الجمعة المقبل.

تقام مباريات ثمن النهائي خلال أربعة أيام وهي 5 و6 و7 و8 يوليو الجاري.

وتبدأ منافسات دور الـ16 يوم الجمعة القادم بمواجهة المغرب أمام بنين وفي اليوم ذاته ستلعب أوغندا ضد السنغال.

وأصدرت شركة ”تذكرتي“ بيانًا أعلنت فيه طرح تذاكر دور الـ16 ودور الـ8 والأدوار النهائية لبطولة أمم أفريقيا صباح الأربعاء على الموقع الخاص بها.

وقالت الشركة في بيانها: “ طرح تذاكر دور الـ16 ودور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية نصف النهائي والنهائي، دفعة واحدة يوم الأربعاء استجابة للإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات“.

وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة في كأس الأمم الأفريقية:

* أصحاب الصدارة:

مصر ومدغشقر والجزائر والمغرب ومالي وغانا.

* أصحاب المركز الثاني:

أوغندا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج وتونس والكاميرون.

* أفضل منتخبات بالمركز الثالث:

الكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب أفريقيا وبنين.

فيما يلي جدول مباريات دور الستة عشر:

الجمعة 5 يوليو:

المغرب مع بنين

أوغندا مع السنغال

السبت 6 يوليو:

نيجيريا مع الكاميرون

مصر مع جنوب أفريقيا

الأحد 7 يوليو:

مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية

الجزائر مع غينيا

الاثنين 8 يوليو:

مالي مع ساحل العاج

غانا مع تونس