أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أوزيل يستعد للرحيل عن آرسنال.. وميلان يدعم نجمه لوكاس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بواتينغ يعلن رحيله

نشر برنس بواتينغ لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بقميص ناديه، وقال اللاعب أعلى الصورة: ”هذه واحدة من أكثر التجارب إثارة في حياتي المهنية، أشكر كل شخص جعل كل هذا ممكنًا، أشكر زملائي الذين جعلوني أشعر أنني في وطني منذ البداية، يا أبطال“، كإعلان من اللاعب عن رحيله.

أوزيل يضع اللمسات الأخيرة

نشر مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال صورة له عبر صفحته الشخصية بوكيل أعماله، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”تجميع اللمسات النهائية“، كإشارة إلى رحيله عن قلعة الغانرز، خاصة أن جميع التقارير الصحفية تؤكد ذلك.

هاري ماجواير يدعم سيدات إنجلترا

حرص هاري ماجوير، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم لمنتخب السيدات قبل لقائهم أمام منتخب أمريكا في نصف نهائي كأس العالم للسيدات.

فودين لمنتخب بلاده: سنهتف لكم

نشر فيل فودين، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تغريدة له عبر صفحته الشخصية لدعم منتخب إنجلترا للسيدات، حيث قال فودين: ”لعبة ضخمة، سوف يكون الهتاف لكم جميعا“.

آندريو روبيرتسون يرد على تصريحات ميلنر

نشر آندريو روبيرتسون لاعب نادي ليفربول تصريحات زميله جيمس ميلنر، والتي أشاد بها بروبيرسون حيث قال ملنر: ”إنه جيد كما هو في الملعب، إنه بارع في غرفة الملابس أيضًا“، وعلق آندريو روبيرتسون على تصريحات زميله قائلاً: ”أحبك يا جيمس“.

إيميل سميث يستعرض مهاراته

نشر إيميل سميث لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الشخصية، وهو يستعرض مهاراته الفردية، وهو يداعب كرة القدم في حديقة منزله.

رونالدو يستعد للإقلاع

نشر كريستيانو رونالد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية، برفقة عدد من أصدقائه أثناء استعدادهم للإقلاع بالطائرة، وعلق رونالدو أعلى الصورة: ”هيا نذهب يا أولاد“.

الميلان يدعم نجمه لوكاس

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ميلان الإيطالي، على دعم نجمها لوكاس باكويتا، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب، وقالت أعلى الصورة: ”فيلم كلاسيكي رائع لكرة القدم الأمريكية الجنوبية يمضي على خشبة المسرح الليلة، حظاً سعيداً لوكاس“.

الوداد ينعي لاعبه السابق

نعت الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي لاعبها السابق رشيد تفاح، الذي وافته المنية اليوم، وقدمت الصفحة خالص تعازيها لأسرة الراحل.

جنش يشكر الشعب المصري

حرص محمود جنش، حارس مرمي نادي الزمالك على توجيه الشكر لأبناء الشعب المصري وزملائه، بعد الوقوف بجواره عقب الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.