محكمة جزائرية تقضي بحبس مشجعين رفعوا لافتات سياسية في كأس الأمم الأفريقية بمصر

طلب وكيل الجمهورية في محكمة الدار البيضاء الجزائرية اليوم الثلاثاء، إنزال عقوبة عامين سجنًا نافذًا وغرامة مالية بحق المشجع ”موفق“، الذي رفع لافتات سياسية مسيئة أمام ملعب القاهرة، قبل اعتقاله من قبل الأمن المصري ثم ترحيله الفوري إلى بلاده، خلال حضوره منافسات كأس الأمم الأفريقية.

والتمس الوكيل القضائي الجزائري في القضية نفسها، عقوبة السجن لستة أشهر حبسًا نافذًا ضد مرافقيه المشجعين ”محمد علي وبدر الدين“، بتهمة حمل ألعاب نارية تشكل خطرًا على الجمهور داخل ملعب كرة القدم.

ووجهت للموقوفين الثلاثة تهم ”عرض على أنظار الجمهور أوراقًا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية“، وكذا ”إدخال ألعاب نارية إلى منشأة رياضية من شأنها المساس بأمن الجمهور، في إطار تظاهرة رياضية، جنحة رمي ألعاب نارية“.

وتأجلت جلسة النطق بالحكم النهائي في القضية المثيرة إلى تاريخ 9 يوليو المقبل، بحسب بيان لمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية.

وكان مشجعون جزائريون قد رفعوا خلال تواجدهم في القاهرة، شعارات تطالب برحيل النظام السياسي، منها ”يتنحاو ڨاع“ وتعني ”ترحلون جميعًا“، كما هتفوا بسقوط حكومة نور الدين بدوي ورحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وحذرت السلطات الأمنية المصرية من رفع شعارات سياسية مناهضة، خلال تواجد المشجعين مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم أفريقيا، الجارية في القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هي القاهرة، والإسكندرية، والدفاع الجوي، والسلام، السويس والإسماعيلية.