كل ما تريد معرفته عن مباراة تونس وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب تونس اختبارًا قويًّا، اليوم الثلاثاء، أمام موريتانيا في ختام منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًّا.

وفشل منتخب تونس في تحقيق الفوز خلال أول جولتين قبل الصدام العربي ضد موريتانيا في الجولة الأخيرة لحسم صراع التأهل عبر هذه المجموعة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 21:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الـ 20:00 مساءً بتوقيت تونس، الـ 19:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.. وتدار بصافرة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1 ماكس“ و“تايم سبورتس“ البث الأرضي.

تاريخ المواجهات وترتيب المجموعة

يتفوق المنتخب التونسي على موريتانيا خلال 5 مواجهات سابقة فاز بها نسور قرطاج بجدارة بدأت في دورة الألعاب العربية عام 1985 وتغلب منتخب تونس برباعية دون رد ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2002 وفازت تونس بنتيجة 2-1 ثم 3-0 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2018 وفازت تونس بنتيجة 2-1.

ويحتل صدارة ترتيب هذه المجوعة منتخب مالي برصيد 4 نقاط وخلفه منتخب تونس وأنجولا بـ نقطتين ويحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتبدو فرص منتخب تونس قوية في التأهل من خلال الفوز الذي يضمن الصعود وربما الصدارة حال الفوز بفارق 4 أهداف ليتخطى فارق الأهداف مع مالي، كما أن أنجولا حال فوزها تصل إلى 5 نقاط وتصعد مع تونس إذا فاز نسور قرطاج.

ويصعد منتخب تونس أيضًا حال التعادل لوصوله إلى 3 نقاط وبفارق أهداف صفر وهو ما يضمن له التأهل على حساب جنوب أفريقيا وكينيا في صراع أفضل ثوالث، ولكن منتخب موريتانيا يحتاج لسيناريو وحيد للتأهل وهو الفوز من أجل الوصول إلى 4 نقاط والصعود رسميًّا للدور الثاني.

نسور تونس تبحث عن الحسم

يبحث منتخب تونس عن الحسم ومصالحة الجماهير بعد العروض الباهتة التي قدمها أمام أنجولا ثم مالي بقيادة المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي يواجه انتقادات واسعة من جانب الجماهير التونسية.

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب التونسي يعاني بشكل واضح في الشق الهجومي بترجمة الفرص التي تسنح له وهو ما يسعى لعلاجه في المرحلة المقبلة.

ويغيب غيلان الشعلالي عن تشكيلة منتخب تونس بسبب الإيقاف، كما تحيط الشكوك بمشاركة النجم يوسف المساكني بسبب الإصابة.

ويعتمد جيريس على تشكيلة تضم الحارس معز حسن وأمامه ديلان برون وياسين مرياح ووجدي كشريدة وأسامة الحدادي للدفاع وإلياس سخيري وفرجاني ساسي ونعيم السليتي وأنيس البدري للوسط ووهبي الخزري وطه الخنيسي للهجوم.

موريتانيا تتحفز لتحقيق المفاجأة

يتحفز منتخب موريتانيا بقيادة مدربه الفرنسي كورينتين مارتينيز لتحقيق المفاجأة وحسم التأهل في أول مشاركة للمرابطين في نهائيات الكان.

ويسعى المنتخب الموريتاني لتحقيق الفوز من خلال الاعتماد على سرعات الحسن العيد وأيضًا إسماعيل دياكيتي وأدم با في خط الهجوم من أجل الضغط على دفاع تونس.

وقال أنيس بوجلبان نجم منتخب تونس لإرم نيوز، إن فرص نسور قرطاج تتمثل في ضرورة الفوز وهو ما يدفع المنتخب للهجوم القوي واستغلال الفرص منذ الدقيقة الأولى، مطالبًا اللاعبين بضرورة الحسم المبكر والتسجيل في الربع ساعة الأول.

وأوضح أن هناك أخطاءً واضحة تكتيكية، ولكن المباراة تحتاج لروح قتالية وحماسة، وليس فقط التكتيك من خارج الخطوط.