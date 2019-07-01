أهداف مباراة تنزانيا ضد الجزائر.. 3/0 لمحاربي الصحراء (فيديو)

سجل منتخب الجزائر هدفين في الشوط الأول ليتقدم 2/0 على تنزانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

ووقع إسلام سليماني الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف آدم أوناس الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 39.

وعاد آدم أوناس وسجل الهدف الثاني له والثالث للجزائر في الدقيقة 45+1.

وضمن منتخب الجزائر التأهل لدور ثمن النهائي منذ الجولة الثانية، بعدما حصد 6 نقاط بالفوز 2/0 على كينيا، ثم 1/0 على السنغال.

وتأهلت منتخبات مصر وأوغندا والجزائر والسنغال وكينيا والمغرب وساحل العاج إلى ثمن النهائي.

الجزائر 1 : 0 تنزانيا – هدف اسلام سليماني HD . pic.twitter.com/RQBJui0DVO — بث المباريات (@talat16431183) July 1, 2019

تنزانيا 0 × 2 الجزائر .. هدف ادم اوناس @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/YszWiu1JzP pic.twitter.com/ZKPr7YbVTj — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) July 1, 2019