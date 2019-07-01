مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب.. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيلة أسود الأطلس لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ومروان دا كوستا، ورومان سايس، ونصير مازراوي.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، وكريم الأحمدي.

خط الهجوم: نورالدين إمرابط، ويوسف النصيري، وحكيم زياش.

وضمن منتخب المغرب التأهل إلى ثمن النهائي (دور الـ16)، بعدما حصد 6 نقاط من فوزين على ناميبيا وساحل العاج بنتيجتي 1/0 في المباراتين.

وحقق المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 1976.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وأوغندا ونيجيريا ومدغشقر إلى ثمن النهائي حتى الآن.